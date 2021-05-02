台東2021長濱雙浪金剛馬拉松於2日鳴槍起跑，美景、美食都讓選手為之驚艷。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東2021長濱雙浪金剛馬拉松於2日鳴槍起跑，美景、美食都讓選手為之驚艷。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東2021長濱雙浪金剛馬拉松於2日鳴槍起跑，美景、美食都讓選手為之驚艷。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東2021長濱雙浪金剛馬拉松於2日鳴槍起跑，美景、美食都讓選手為之驚艷。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的第5屆「2021長濱雙浪金剛馬拉松」，於2日清晨4點50分在台東縣長濱鄉長濱國小鳴槍起跑。今年總共吸引超過1800名選手報名，百鐵教父賴曉春、國內首位女性單車Youtuber Linda都前來挑戰，另有來自12個不同國家旅居台灣的外籍人士共襄盛舉，不少選手異口同聲表示，絕美賽道加上日出，跑過一次絕對會愛上，想直接報名明年度賽事。

適逢周末假期的清晨4點，本應平靜的校園中，竟然湧現大量人潮，原來是參與睽違2年的長濱金剛馬選手們；只見不少身穿短褲、跑鞋的跑者們紛紛做起熱身運動，選手不僅有台灣人，來自中、法、德、美、日、港、俄國等選手們，無不摩拳擦掌想在賽事中拿下好成績，鳴槍後熱鬧起跑，場邊親友更是加油聲不絕於耳，沿途行經忠勇部落、金剛大道、八仙洞等，最後再返回長濱國小，途中美景讓所有選手為之驚艷。

來自其他縣市的參賽選手表示，由於起跑時間相較一般比賽早，而前一天晚上又搭乘接駁車到會場，感覺較疲倦，剛開始還可以，但隨著太陽熱情升起，溫度也隨之不斷上升，讓選手們都感到有點煎熬，而接連不斷的緩上、緩下坡，也非常考驗選手的肌耐力。

經過一番較勁，全馬女子組由方巧玲以3小時23分29秒奪冠並完成2連霸，方巧玲是金剛馬頒獎台常客，前年就勇奪冠軍，今年疫情過後再度參賽成功衛冕后座，直呼金剛馬風景美是她一來再來的最大原因，「我喜歡曬太陽，在地的啦啦隊也超級熱情，此外路線別具挑戰性，明年我要再挑戰三連霸。」女子組亞軍劉素雅跑出3小時30分55秒，季軍周玲君以3小時33分53秒拿下。

全馬男子組冠軍由陳永慶以2小時58分28秒拿下，上屆全馬拿下銀牌、飲恨的他，今年如願以償順利摘金，他也同樣對金剛大道景色讚不絕口，「路跑還能看到太陽從海面升起，這畫面太美了，明年絕對還會再來。」而亞軍由林福勝以2小時59分51秒拿下，季軍為跑出3小時06分47的宋子銘。

此外，囿於疫情影響，讓參賽選手回味無窮，能將長濱滋味一夜收進胃袋裡的「來長濱吃辦桌」選手之夜仍暫停，不過長濱鄉公所仍熱情動員9組部落，拿出糯米酒、生魚片、飛魚卵香腸等特色美食沿路補給，讓跑者補給滿滿，直呼「補給站美食超狂！不輸田中馬」。

(中時 )