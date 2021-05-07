航運熱度高，台灣證券交易所也將於5月25日、26日及27日舉辦綠色經濟暨航運主題式業績發表會，共邀請9家上市公司參加，近期走勢強勁的裕民(2606)、四維航(5608)及台驊投控(2636)都將參與。

證交所表示，近年我國政府以5+2產業為基礎，積極推動綠色經濟，在整體環保政策趨嚴、對環境保持友善的同時，亦保持經濟持續成長，鼓勵產業以創新的思維解決經濟、社會與環境問題。航運產業受惠全球經濟復甦，商品及原物料需求增加，而成為近期市場矚目的焦點，航運產業亦持續將船舶汰舊換新，以更新的技術打造節能船舶，投資綠色能源。

本次業績發表會場次及時間分別為：5月25日，可寧衛(8422)、聯合再生(3576)、台灣高鐵(2633)；5月26日，裕民、匯僑(2904)、世紀鋼(9958)；5月27日，四維航、佰鴻(3031)及台驊投控。

(時報資訊)