捷流閥業(4580)第1季合併營收5.10億元，年減11.83％，稅後淨利0.68億元，年減15.14％，每股稅後盈餘1.75元。業績下滑主要受到第1季為傳統出貨淡季，加上部分訂單受到全球疫情干擾、航運運力吃緊等因素，客戶工期交期拉長、訂單出貨遞延等因素影響。
第1季營收比重方面，石化業占比42.07％、工程暨水處理占比9.90％、電機電子占比21.66％、船舶占比10.67％。
第2季雖然在手訂單金額仍較去年同期呈現雙位數成長，但整體訂單認列仍需觀察全球疫情、船期排程及缺櫃等影響力道。
公司經董事會也通過辦理現金增資、以及同步決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債，預計總募集上限金額6億元，包括辦理現金增資上限3,000仟股，每股面額為新台幣10元整，國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為新台幣3億元，發行期間3年，資金用途將以償還銀行借款、健全財務結構以及充實營運資金所用。
(時報資訊)
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