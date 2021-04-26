因新屋銷售告捷，抵銷拜登政府增稅消息的衝擊，上周五在科技股、金融股領軍走揚，美股四大指數強勢上揚，收盤漲幅介於0.67％~2.04%。其中，AMD、NVIDIA、TESLA、APPLE漲幅皆超過1%；台積電ADR上漲2.86%、日月光 ADR上漲4.67%、聯電ADR暴漲9.48%，有利台股今日開盤。

上周五晨間台股開小高後，鋼鐵、航運再度轉弱，指數一度翻黑，但在矽晶圓、DRAM、MOSTEF等電子中小型股回神撐盤，指數緩步走高，最終收在17,300.27點，上漲203.30點，漲幅1.19%。

OTC開高，在矽晶圓族群推升下，指數一路震盪走高，收盤上漲1.86%。目前技術指標偏弱，前波高215點成為短線壓力。

上周五台股收長紅K棒線，短天期均線呈現多頭排列；23日成交量4,573.91億元，後續宜價量同步為佳。日KD指標、MACD高檔向下。

由於上周台股周四出量下殺，價量與技術指標同步走弱，短線恐將陷入整理，但月線16800點為中空分界，跌破前建議仍偏多看待。短線操作上，強勢的傳產、原物料仍為盤面上主流，但個股操作慎防追高風險，中長期布局可留意拉回整理已久的5G、DRAM、蘋概、網通等相關電子股。短觀察重點為美國財報週與國際氣候峰會結果，國內則有股東會與除權息。

(時報資訊)