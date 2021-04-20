傳產族群近期股價大噴發，過去引領台股上漲的全球晶圓代工龍頭台積電股價卻在3月除息後大幅回檔，雖然一度填息，但仍在600元關卡區間震盪。就有一名網友表示，大概從3月起就很少人在討論台積電，結果他在除息後開始布局，甚至將手上的金融股都賣出，但卻漲不過航運鋼鐵，引發熱議，甚至有網友喊「賣積求榮」不失為好辦法。

該名網友在PTT論壇表示，「大概從3月吧，發現GG似乎被股板拋棄了，討論熱度狂降，大家幾乎都是在講船票鋼鐵等等，而且這現象越來越明顯，我就想想不太對，於是把我滿倉的金融全出了，開始從除息後布局GG（本來手上沒半股GG），任何利空就是買，有綠就買，反正就是攤到沒錢攤了，結果到了今天GG還在季線下趴著，除息4次了，看到金融傳產噴到不能在噴，難道多頭真的狠狠踹開台積電了嘛？99 2330 ……」。

台積電在3月17日除息2.5元後，股價一路下跌，慘淪貼息窘境，甚至在英特爾宣布將投資建立先進製程晶圓廠後，股價一度跌到570元，市值也掉到15兆元以下。終於在4月6日，台積電花了13個交易日填息，台積電則是在改採季季配息後，7次除息每次都順利填息，其中有3天日當日填息，台積電最長填息天數則是花了15個交易日。

不過，台積電在填息後，股價維持在620元至600元區間震盪，甚至好幾次盤中一度摜破600元關卡，與此同時，台灣加權指數在4月15日收盤終於站上萬七關卡。

至於該名網友是否也該轉抱傳產熱潮，網友留言表示，「679T報到」、「現在賣g求榮還來得及」、「還好我賣g求海運鋼鐵金融」、「賣掉1.5張gg 買55-58長榮」、「山頂上還一堆冤魂」、「台股上17000有可能跟gg沒關係嗎！？還真的沒關係」、「台塑四寶 中鋼 金融噴一噴 也不需要gg了」。

也有網友認為，「問題是你現在賣去追別的 到時候套山頂不是一樣」、「gg不要當飆股玩 gg是長期投資 雖然看航運一直噴很羨羨慕 但長投就是這樣」、「現在囂張的傳產 之後也會一樣 循環罷了」、「現在不就跟2018年盤在220的GG一樣」、「整天想著賺快錢才會抱不住 你對一個產業夠了解 就一定抱得住 不用把gg講的像炒上去的股票」。

(中時新聞網)