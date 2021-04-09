搶攻母親節孝親感恩商機，台北寒舍艾美酒店推出一系列節餐飲與住房活動，館內自助餐廳「探索廚房」、高檔粵菜餐廳「寒舍食譜」，以及宴會廳均有專為媽媽設計的專案美食，「巧克光廊」有母親節蛋糕，客房並推出「母親節SPA住房專案」，提供多元商品讓媽媽選擇。

針對母親節，寒舍艾美酒店「探索廚房」5月1日、2日、8日及9日推出「日本A5和牛宴」，包含炭烤和牛、和牛壽喜燒、炙燒和牛握壽司及和牛披薩等無限供應，每位1,980元+10%。連續3年榮獲米其林餐盤推薦的「寒舍食譜」則推出以高檔海陸食材入饌的豪華套餐，每套3,380元+10%，內容有溫潤滋補的官燕釀翼老火雞粥水、吉品鮑魚伴日本關東刺參等，4人以上訂位即贈母親節蛋糕乙個。

寒舍艾美酒店宴會廳則自5月1日至5月9日期間，每日午、晚餐限量推出母親節包廂饗宴，中式宴席每桌8位優惠19,800元+10%，訂購即贈送限定蛋糕、花束及紅酒，更限量加碼贈法國香氛。即日起至5月10日，「巧克光廊」特以風靡日本甜點界的乳酪蛋糕為靈感，設計「莓麗」檸香美莓甜心巴斯克，每個六吋580元。

寒舍艾美酒店5月1日至9日祭出「母親節SPA住房專案」每房每晚15,000元，須另外支付15.5%的政府稅與服務費。雙人入住18坪主管套房，愜意享受SPA療程、自助早餐、套房禮遇、延遲退房至下午兩點，以及享受健身房與游泳池等設施，盡享尊榮悠閒時光。凡預訂本住房專案，或5月8日與5月9日至餐廳用餐，同組訂位之消費金額，於探索廚房達10,000元或寒舍食譜達15,000元，即贈送瑞士頂級護膚品牌La Colline科麗妍獨家保養品與療程乙組。

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