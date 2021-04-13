搶國旅住房商機，台北時代寓所與館內二樓BEING spa攜手推出「佳人時代完美舒活」住房專案，即日起開放預訂，旅人可4月15日起至9月30日期間入住台北近期討論度甚高的台北時代寓所精選客房一晚，含BEING spa價值3,300元「完美舒活芳香保養」課程券一張，住宿期間同住房客享BEING spa課程八折優惠，星巴克時代寓所店享餐點及飲品9折優惠，每晚5,000元起。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，紓壓樂活是現代人的共同話題，台北時代寓所提供民眾暫逃瑣事、好好休息的空間，春天加碼贈送BEING spa課程券和房客專屬優惠，無論母親節、情人節、閨蜜節、一個人的紓壓小旅行皆適用。

BEING spa時代館全館共有九間芳療房，重視賓客隱私，每一間芳療房皆有獨立淋浴與洗手間，獨享私人淨心時光不受打擾。此次SPA住房專案中的「完美舒活芳香保養」課程為70分鐘，以東方養生文化為基礎－專業手法經絡按摩，融合西方自然元素－搭配芳香精油，是BEING spa最經典的身體舒壓保養。在台北時代寓所，鬧中取靜、遠離塵囂、回歸自我、洗滌疲憊，即使身處快節奏的都會中，仍享受著『徜徉』的寧靜片刻。

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