為擴大搶攻國旅與內需餐飲商機，天成飯店集團推出「春季線上旅展」，自4月20日至4月26日為期七天，天成飯店集團旗下四館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅-華山町及嘉義天成文旅-繪日之丘，聯合推出最低1.7折起的聯合住宿券，任選館別住宿一晚含早餐每張售價3,699元，不分平假日皆可入住，10月31日前選擇於台北三館住宿（台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町），免費加送一晚或當日入住兩間。

另外，天成飯店旗下度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」亦推出年度最優惠，平/旺日雙人住宿券每張10,000元，即可入住「城堡-精緻客房」，約2.8折。

天成飯店集團本次線上旅展並集合台北三館(台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町)、嘉義天成文旅-繪日之丘與花蓮瑞穗天合國際觀光酒店共同推出「三城市買一送二住宿方案」，三個城市各選一晚住宿最低優惠2折起只要12,999元；台北花園大酒店為回應廣大消費者支持，再推出超牛Plus一泊二食雙人住宿券下殺2.2折2,800元；台北花園大酒店GardenSPA與悅椿Spa花蓮瑞穗天合也分別推出SPA優惠商品3.3折起。天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、華山町餐酒館與花園thai thai廣受好評的餐券下殺5.8折起。消費者可至天成飯店集團或旗下各館官網進行線上選購。

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