搶攻端節贈禮商機，台北君悅酒店今年拉長銷售戰線、廣拓銷售通路搶先推出端午特色粽禮，嚴選豪華海陸食材配合老師傅手藝，推出台味十足「寶島北部粽」、鮮味「鮑魚瑤柱花菇粽」、養生「松茸松露蕈菇素粽」，以及人氣熱銷「蔓越莓野米奶皇粽」，單品或組合粽禮皆可選購。5月17日前預購享88折，5月14日上午11時起即可於台北君悅酒店一樓Baguette禮品．烘焙坊提貨。

台北君悅的「鮑魚瑤柱花菇粽」、2入1,360元，嚴選整顆肥美的六頭鮑，以烤鴨骨、蔥薑、火腿熬成的獨門醬汁慢火滷製，提升鮑魚鮮香層次，港及點心主廚以正宗港式裹蒸粽手法，將干貝及花菇等餡料包覆於吸飽鮑汁精華的糯米中，打造香氣滿溢的美味奢華。「懷舊經典- 寶島北部粽」為8入1,280元盒裝、1,380元保冷袋裝，將圓糯米與長糯米以絕妙比例混合，浸泡兩小時後瀝乾蒸煮30分鐘，再加入由紅蔥頭、蝦米、獨門配方滷製的國產五花肉、栗子、鹹蛋黃、整顆干貝及台灣香菇等傳統北部粽食材，包入粽葉內隔水蒸煮30分鐘，香氣撲鼻，重溫記憶中的好滋味。

「奢華養生 - 松茸松露蕈菇素粽」8入/980元盒裝、1,080元保冷袋裝／全素，結合圓糯、長糯、十穀米、五穀米與紫米拌入松露油，搭配「菇中之王」松茸菇、猴頭菇、「珍味之王」松露、白靈菇及鬆軟栗子與蓮子，勾勒尊貴養生風味。

「蔓越莓野米奶皇粽」3入380元，以北美洲、富含養分且低熱量的野米，有「穀物中的魚子醬」之美譽，煮熟後呈深咖啡色澤，散發誘人果仁與酒香，口感彈韌且富有嚼勁。港籍點心主廚以匠心獨運的廚藝巧思，搭配圓糯米、紫米、松子與蔓越莓果乾，提昇口感層次，包入獨門特製的奶皇餡，打造甜鹹適口，極致美味的特色粽禮。

「經典雙饗～ 寶島北部粽／松茸松露蕈菇素粽」6入／880元盒裝、980元保冷袋裝，為道地台味與奢華素粽雙種口味選擇。「寶島北部粽」囊括蝦米、紅蔥頭、栗子及獨門配方滷製的五花肉，風味純粹經典；健康養生「松茸松露蕈菇素粽」則嚴選松茸、猴頭菇、白靈菇、香菇、蓮子、甜栗等，悉心將糯米、紫米、糙米拌入松露油增添香氣餘韻，賦予豐富飽足的美味驚豔。

君悅有多款端午組合贈禮推薦，另有「悅饗雙味」（2入／790元），囊括蔓越莓野米奶皇粽與鮑魚瑤柱花菇粽各一入的鹹甜雙味組合。單筆消費滿15,000元享本島單一地點免運費優惠、滿35,000元除本島單一地點免運外，再享82折；君悅美饌卡、綠洲會員85折，大宗訂購另有優惠。

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