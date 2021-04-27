搶端午送禮商機，台北老爺酒店以「風情萬粽」為主題，推出泰式、葡式、台式等多種風味粽，除歷年常勝軍「人蔘花雕雞粽」與「三杯杏鮑菇粽」外，今年更匠心獨具，準備「泰式打拋豬粽」、「葡式咖哩和牛粽」、「荔茸綠豆沙粽」、「桂圓紫米紅豆粽」等四款全新口味，搭配時尚低溫保冷提袋，共推出五福、八巧，與吉祥三款禮組，即日起至6月14日止開放搶訂! 5月31日前預訂即可享超值早鳥優惠價。

台北老爺的「吉祥禮組」10粒裝，原價2,380元 早鳥價1,988元 ，內容有一顆「葡式咖哩和牛粽」，「桂圓紫米紅豆粽」三顆，並有「泰式打拋豬粽」，以及超人氣「人蔘花雕雞粽」、「三杯杏鮑菇粽」各兩顆。8入的「八巧禮組」原價1,740元 早鳥價1,488元，6種風味內含「泰式打拋豬粽」、「葡式咖哩和牛粽」「人蔘花雕雞粽」、「三杯杏鮑菇粽」各一顆，及兩款甜粽「荔茸綠豆沙粽」、「桂圓紫米紅豆粽」各兩顆。

5粒入的「五福禮組」原價1,140元 早鳥價988元，內有「葡式咖哩和牛粽」，還有兩款冠軍粽「人蔘花雕雞粽」與「三杯杏鮑菇粽」，以及「荔茸綠豆沙粽」及「桂圓紫米紅豆粽」兩款甜粽。

台北老爺酒店表示，訂購三款禮組，皆附贈外型簡約時尚的低溫保冷提袋。同時，台北老爺亦貼心推出依個人喜好挑選口味的單顆販售服務。六款口味任選搭配，將經典食材賦予巧思，自行組合更有特色。

(工商 )