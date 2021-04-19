讀書時班上總會有這種同學，在考試前說著自己沒有念書，結果考出來的成績卻非常好，讓大家非常羨慕。命理網站《靈匣》近日發文點名水瓶座、天蠍座和雙子座，這3個星座像是擁有最強大腦，就算沒怎麼複習，考試都能拿下高分。

1、水瓶座

水瓶座不一定會走得比別人更快，但一定會比別人走得更遠，舉例來說：如果老師出了一道題目要同學們解出來，大家可能已經低頭振筆疾書，但水瓶卻還在思考「為什麼我要做這道題？」。

充滿反思和批判精神的水瓶座，雖然在起步需要比其他人花更多的時間，但發散式、多角度的思維卻讓他們可以在許多領域上發揮出源源不絕的創造力，並且在求知慾的帶領下，走出更長遠的路。

2、天蠍座

天蠍座總是可以輕鬆完成別人覺得很困難的事情，就像學生時代班上那種不愛念書，每次考試卻總能名列前茅的同學，讓其他人感到羨慕又忌妒。

天蠍座擁有很強的直覺，也很擅長默默觀察和總結，當別人還在死背硬記的時候，他們早就歸納出一套適合自己的學習方法了，而且最重要的是，天蠍強烈的好勝心，讓他們只要鎖定一個目標，就會迅速找出關鍵並解決困難。

3、雙子座

雙子座對任何事情都充滿好奇心，而且在自己有興趣的領域總能展現出難得的天賦，讓眾人都大吃一驚，此外他們的學習能力非常強，別人花一天才能學會的東西，他們只要幾個小時就能完美解決。

雙子座的高智商還體現在他們靈活的變通能力，雖然在別人眼中可能只是小聰明，但有時小聰明也能轉化成大智慧，在關鍵時刻輕鬆解決眼前的難題。

(中時新聞網)