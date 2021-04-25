想要在愛情中當個主導者，多少要會運用一些手段和技巧，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，天蠍座、雙魚座、處女座、天秤座最擅長欲擒故縱，讓對方不知不覺落入他的愛情陷阱，無法自拔。

▍1.天蠍座

天蠍座很神祕，總讓人捉摸不透，他們在感情裡擅長欲擒故縱，可說是玩得游刃有餘。天蠍座擅長把見面和聊天過程都變得有趣而自然，又會適度迎合對方，天蠍的迎合絕對不是去做工具人，而是聊天時充滿正能量，追求喜歡的人時，他們會投其所好，等到對方產生興趣或情愫時，又適時保持一定的距離，給對方製造出一種若即若離的感覺，讓對方不知不覺深陷其中，再出手收網。

▍2.雙魚座

雙魚座很擅長把自己最好的一面表現出來，讓對方心動、著迷，但就是不主動表白，堅決不說清楚彼此的關係。雙魚會向喜歡的人分享自己的生活瑣事，引導對方也跟著分享，也會在對方遇到困難的時候幫忙解決，展現極致的溫柔、體貼，等到對方開始依賴他，雙魚會將彼此的距離拉大，然後掌握好節奏，等到對方忐忑不安的時候，再出現在他身邊，然後輕而易舉的走進對方的心裡。

▍3.處女座

處女座在感情裡的欲擒故縱並不是刻意表現出來的，而是本身的個性就有點冷淡，所以常常會給人留下忽冷忽熱的印象。他們不會花太多的時間在聊天和回覆訊息，FB、IG裡面的他看起來很忙碌，忙著正事、也忙著和朋友玩耍。這種看似不在意的行為，有時候反而會勾起對方的好奇心，讓人有一種想要了解和接近的慾望。而處女座的人又特別擅長揣摩對方的心意，總能找到恰當的時機出擊，在關鍵時刻俘虜對方的心，讓人一旦愛上就會很難割捨。

▍4.天秤座

天秤座長得好看、個性又好，和異性相處的時候，擅長利用自身的優勢吸引到不少愛慕者。天秤認為，再多的手段都比不上用自身優勢來吸引對方，所以天秤會私下努力提升個人魅力，然後有意無意的展現出自己很厲害的一面，讓自己在對方心裡的好感度不斷飆升。這個時候天秤會選擇裝笨、裝遲鈍，然後表現出曖昧不明的態度，把欲擒故縱這一招玩得淋漓盡致，讓人難以招架。

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(中時新聞網)