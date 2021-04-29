有些星座女從小個性頑皮，甚至非常任性，在結婚前總像小孩一樣，讓父母傷透腦筋，不過有些女生在結婚後，為了心愛的另一半，她們開始考慮到婚姻與孩子，馬上就變得懂事，與結婚前的任性模樣差很大，《靈匣網》近日分享3個結婚後，為了愛情而變懂事的星座女。

1.天蠍座

天蠍座屬於水象星座，情緒起伏較大，且守護星是冥王星和火星，因此她們有時變化極大，婚前她們形象優雅，個性冷漠任性，對於煮飯或縫補衣服都不擅長，甚至不願意學習，但結婚後為了愛情，她們會脫去高冷的外表，學著做一個賢妻良母，替另一半或孩子學習如何下廚，成為稱職好妻子。

2.獅子座

獅子座為火象星座，守護星是太陽，給人樂觀的感覺，但同時也有強勢的一面，她們非常霸道，渾身充滿自信與魅力，因此讓不少男生望而卻步，霸氣的她們也不願做個嬌滴滴的小公主，因此兒時就像小男生一樣，總是活蹦亂跳，讓父母非常擔心，但結婚以後，她們在愛情滋潤下變得成熟，收斂過去易怒的脾氣，從一隻猛獸變成小貓。

3.巨蟹座

巨蟹座為水象星座，守護星是月亮，她們天生很有創意，同時又很感性，結婚前她們對未來充滿抱負，不甘心做一個平庸的女子，希望可以完成理想，成就不平凡的自己，而個性淘氣的她們，更是父母手中的寶貝，也因沉溺於愛裡，她們變得較任性，甚至不諳世事，不過結婚後她們為了家庭，就算累也要將家打理好，與婚前形象差很多。

(中時新聞網)