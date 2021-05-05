32歲人氣女星Angelababy（楊穎，Baby）與大她12歲大陸第一小生黃曉明結婚6年，近來常傳婚變，但雙方都低調撇談。Baby近日被民眾目擊和朋友現身上海音樂節，身穿細肩帶白色洋裝的她仙氣四溢，從網友拍到沒濾鏡的照片，可見私下真實的Baby似乎有點過瘦，法令紋明顯，但一張小巧的鵝蛋臉和好身材還是令網友羨慕不已。

Baby於2015年和黃曉明結婚，2017年生下一子「小海綿」，年初因黃曉明與舊愛李菲兒在《乘風破浪的姐姐2》中同台，引來網友狂傳Baby過去曾介入兩人感情，Baby不堪被侮辱，生氣透露當時與黃曉明交往前，對方自稱是單身，強調自己清清白白，不願再被貼上莫須有標籤，夫妻倆關係也因此陷入冰點。

網友拍到Angelababy私下無濾鏡真實面貌。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

近日有媒體拍到黃曉明罕見與Baby同框，夫妻倆一同帶兒子去看醫生，疑用行動粉碎婚變謠言，然兩人後來又被媒體拍到晚上各自與朋友聚會，似乎朋友圈已無交集。據《鳳凰網娛樂》報導，Baby最近被直擊參加海南MDSK音樂節當小觀眾，身邊僅有幾位女性朋友陪伴，不見黃曉明。

Angelababy神級美顏常讓網友稱羨。（圖／翻攝自Angelababy微博）

當晚Baby穿著細肩帶純白色長裙，露出極細手臂與雪白皮膚，依舊少女味濃厚，沒化妝、沒濾鏡的她整張臉十分消瘦，但心情不錯笑得很開心，據知她應該是為了力挺男歌手「小鬼」王琳凱才出席音樂節，兩人過去曾在節目《跨次元新星》中互稱姐弟，其他網友則讚：「Angelababy太好看了」、「跨次元友誼，謝謝Baby姐對小鬼的欣賞」、「嗚嗚嗚後悔沒去了」、「baby玩得開心就好」。

(中時新聞網)