女神小S(徐熙娣)出道超過20年，不僅演藝事業持續發燒，生活也幸福美滿，她與老公許雅鈞結婚16年、生了3個女兒Elly(許曦文)、Lily(許韶恩)、許老三(許曦恩)，3人越長大越展現出媽媽的優秀基因，外型被盛讚散發獨特時尚氣息，如今三姊妹經常常受時尚雜誌、品牌邀約拍攝美照，媽媽小S也鼎力相助，昨小S在社群貼出老大Elly的最新平面照，模擬孩子心境說：「好崇拜媽媽，我要學她」，另類誇獎有夠幽默。

小S婚後生了3個寶貝女兒，過去她曾說過女兒不是世俗認定的美女模樣，如今三千金漸漸長大，神奇地都遺傳到媽媽的優秀基因，根本顏值逆襲，如今被視為極有潛力的明日之星，大女兒Elly除了幫雜誌拍照外，還不時接到廣告代言，三姊妹人氣飆漲，但小S仍嚴格要求女兒，要她們不能昏頭，必須多充實內在，夢想之路才走得長久。

經常在IG分享生活與家庭照的小S，昨天(5/4)難得工商了一波，幫推的是大女Elly為最新一期雜誌拍攝的時尚照，只見Elly擺出招牌「高級臉」，無論放下長髮或是綁成辮子頭，穿著冬裝或是牛仔裝，都駕馭得非常好，難以想像Elly才15歲，以能有如此成熟的展現。

小S貼出大女兒的最新成果照，卻不是猛誇一番，而是寫道：「妳心裡一定在想：媽媽都是怎樣拍照的？為何都那麼美！好崇拜媽媽，我要學她！媽媽都看出來了，模仿的很到位！」，另類誇讚孩子，笑翻眾人，大家也讚Elly青出於藍，「Elly真的是做model的料，媽媽的驕傲」、「完全遺傳了媽媽名模的特質」。

(中時新聞網)