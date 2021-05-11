新冠疫情影響了每個人生活圈及消費形態，也由於疫情不能出國，讓台灣一遇放假到處都是遊客，為了讓大家也能欣賞在地的特色，時尚CEO溫筱鴻邀請安妮、愛紗、比爾賈、鍾瑤等藝人，帶你逛台北7大特色商圈開啟不同視覺。

台北的7大時尚特色商圈為「新北投溫泉」、「艋舺」、「東區」、「中山北路婚紗」、「後站&華陰」、「五分埔」及「迪化街商圈&朝陽商圈」各具備其優勢，而溫筱鴻也同藝人將其特色介紹給熱愛時尚生活，酷愛瞎拼採購的民眾，一起發現特色商圈獨有的時尚元素。溫筱鴻表示「臺北市是一座擁有豐富寶藏的城市，如同永樂T FASHION時尚基地所屬的迪化商圈，不僅是臺北市南北貨、中藥、布料批發重鎮，近年來更化身時尚文創的新聚落，其他像是後站商圈、艋舺商圈、東區商圈……多元的特色都值得你我細細品嚐，更是時尚設計師發掘靈感的最佳寶庫。」

氣質女星鍾瑤與溫筱鴻一起前進東區。(圖/溫筱鴻提供)

110年5月11日起每週二晚上8點於VOGUE.com及小紅桃瑰開播，第一集「新北投商圈」特別邀請來自日本的女星千田愛紗，分享你所不知道的泡湯小知識，更有來自輔仁大學與嶺東科技大學同學分別為溫筱鴻與千田愛紗量身訂製時尚浴衣。溫筱鴻透露，原本以為浴衣製作相當簡單，不料同學們卯足全勁，從頭飾、浴衣、手拿包到口罩等一應俱全，複雜的作工與細節讓千田愛紗都感到十分驚艷；第二集「艋舺商圈」則以「時尚再造」為概念，透過影像大師比爾賈的眼光欣賞艋舺商圈不一樣的美，並要求參賽同學前往同樣具有悠久歷史的大理服飾批發商圈採購，重新改造出時尚設計；第三集「東區商圈」不僅有氣質女星鍾瑶參與，並要求同學以「東區夜時尚」為主題於2小時內完成布料採購與服裝製作。更重要的是，透過現場邀請民眾參與評分投票，讓參與競賽的同學提早感受消費市場的考驗。

除了愛紗、比爾賈、鍾瑤等藝人與名人加入，未來還有造型師周筱筑前進中山北路婚紗街，與同學共創時尚創意婚紗造型；藝人安妮前進後站商圈，分享個人的聰明造型與消費秘訣；知名造型師李明川將前往五分埔，傳授造型與採購的小撇步；身兼主持人、作家、收藏家的黃子佼則將帶領大家看看不一樣的迪化商圈。

(中時新聞網)