長聖國際（6712)17日表示，其擁有的專利研發新藥異體臍帶間質幹細胞 (UMSC01)，已在國內獲醫藥品查驗中心(CDE) can Help專案認可，將UMSC01視為治療COVID-19的潛力藥物，並於2019年4月緊急獲得衛福部同意配合醫學中心實施恩慈療法。

長聖的UMSC01也於2020年8月獲美國FDA同意執行治療COVID-19引發肺炎的Phase I/IIa臨床試驗，主要治療嚴重危急病患，法人認為，隨著國內疫情升溫，長聖的細胞治療也將成為防疫國家隊的生力軍。

國內COVID-19疫情升溫，確診案例突然暴增，病況嚴重住進加護病房，甚至需要使用呼吸器或葉克膜的患者也呈現增加情形。

長聖表示，UMSC01的特色為不含其他動物來源血清培養的製程，可避免因使用動物血清所引起的過敏反應。美國知名雜誌的研究顯示(Stem Cells Translational Medicine, 2020 Oct)經由靜脈注射幹細胞後，絕大多數的幹細胞會循環至肺部，而啟動幹細胞發揮降低發炎反應、改善肺微環境、抑制免疫系統的過度活化，促進受損肺部細胞的內源性修復等功能。對於出現急性呼吸窘迫症候群(ARDS)的重症COVID-19病人，可以減緩急性期肺部細胞損傷，並對病人渡過急性難關後，可能產生的肺纖維化，有抑制的效果。

長聖的UMSC01已獲CDE的can Help專案認可，視為治療COVID-19的潛力藥物，並於2019年4月緊急獲得衛福部同意配合醫學中心實施恩慈療法。

(工商 )