國民黨市議員黃健豪說，11大場所及夜市配合防疫即刻停業，拜託市府照顧基層。（陳世宗攝）

本土疫情爆發延燒，台中市出現確診4例，市府緊急宣布23大場所暫停營業。17日引起藍、綠議員關心，要求市府提出疫情紓困方案；如稅務減免、延繳或攤販租金權利金減免等？經發局指出，市府去年祭出「紓困九箭」，協助受疫情影響的零售、傳統市場等5大內需服務業度過疫情難關。

藍營市議員黃馨慧、黃健豪說，台中市宣布進入準三級警戒狀態，市府隨即關閉夜市與23大營業場所，光夜市攤商就高達4000多家；市府除尚未盤點影響商家數外，連相關損失補助配套都還沒擬定。市府應盡快調整預算編列紓困經費，幫助因疫情虧損的商家市民。

綠營周永鴻、張家銨、江肇國指出，疫情影響並非只有經發局所職掌的業務範疇，包含交通局委外的停車場、運動局委外的運動場館等都受到衝擊；目前只看到市府針對市場攤商提出1到3月租金打9折。疫情變化極快，市府應滾動式檢討，並盡快提出相關配套。

蔡耀頡、陳淑華、邱素貞說，市府宣布關閉夜市，但商圈卻可以正常營業，反觀台北市為正式三級警戒，夜市只要做好防疫規範亦可營業讓人外帶，新北市也是重災區才宣佈停業，台中市的作法讓人不盡懷疑難道是「一市兩制」？

經發局表示，市府自去年祭出「紓困九箭」措施，協助受疫情影響的零售、商圈、夜市、傳統市場及會展等五大內需服務業度過疫情難關；因應今年疫情加劇，青創及中小企業貸款本金及利息延繳及延長利息補貼、地方稅延繳及減免措施等，並滾動式檢討。

財政局強調，為及時協助受疫情影響暫停營業或營收減少的業者，各地區國稅局主動視查定課徵營業稅者的實際營業情形，覈實調減營業稅額；若有特殊情形，可向所轄國稅局申請，查定結果最低可免繳稅；市府積極向中央爭取減徵營業稅，透過減稅減輕業者受疫情衝擊。

(中時 )