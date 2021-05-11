《靈語》演員：禾浩辰、石知田專訪。（陳俊吉攝）

禾浩辰在《靈語》中飾演有靈異體質的刑警，常接收到亡靈託夢協助破案，本身沒有特殊體質的他說，「寧可信其有，尤其是我們很常要到外地拍戲，磁場不同，每個人的身體反應也不一樣」，直呼開工前拜拜真的很重要，並分享在片中和他一起搭檔辦案的是元介，某天拍攝急忙趕到現場，沒有拜拜就開拍，怎料才第一個鏡頭，就差點被燈砸到，工作人員趕快請他補拜，後面就比較順利。

禾浩辰說自己是沒有碰到靈異事件，但只要拍戲，身上都會帶著玉珠，「滿神奇的是，我帶了一陣子後會變混濁，就要去淨化，拜拜或是放在磁場好的地方，又會恢復原本的亮澤感」。而飾演科技宅、因熟悉周遭人物環境成為破案關鍵的石知田也認同，「沒拜的話，機器真的很容易出問題」，有時候在荒郊野外拍戲，上廁所也會打個招呼，但他也沒遇過類似的超自然現象，「尤其因為這部片的題材，反而會更注重該有的禮儀，現場也不太會去開玩笑」。

石知田在《靈語》中飾演科技宅、因熟悉周遭人物環境成為破案關鍵。（陳俊吉攝）

禾浩辰對於片中有一場和是元介、鄭人碩的街頭追逐戲碼，印象相當深刻，他表示平時大家都有在健身，但因為電影裡要穿上牛仔褲等比較難伸展的衣服，跑起來會吃力很多，而且一整天都在拍攝跑步、爬樓梯、被車撞、翻滾、掙扎等耗費體力的場面，「也不太給你熱身時間，工作人員說準備好就上了」，不過鄭人碩竟然還能健步如飛，驚呼「碩哥跑起來快爆了」。也大讚鄭人碩出神入化的演技，「讓我覺得他就是角色本人，他那個感染力，已經不是在演戲了，感覺下一秒真的做出什麼事情來」。

至於那麼多激烈的動作戲，拍攝時有沒有不小心受傷？禾浩辰說自己在樓梯追逐戲有不小心削到頭，但認為這點小傷在所難免，也不忘爆料是元介在某一場要被車撞上的戲碼，不慎在試戲的過程中，「臉撞到後照鏡，整個人瞬間倒下」，讓全場嚇傻，但是元介也沒哀號，立刻站起來繼續拍完剩下的部分，等收工後才感覺到痛，可說是相當敬業。《靈語》明（12）天上映。

(中時 )