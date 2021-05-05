有些人天生異性緣很好，經常遊走在曖昧對象之間，表面看起來就像是經驗豐富的情場高手。搜狐命理專欄發文指出，獅子座、雙子座和白羊座雖然給人一種「玩咖」的印象，但其實內心非常專情，遇見真正喜歡的對象就會想要和他們牽手一輩子。

1、獅子座

獅子座對喜歡的人佔有慾特別強，看到對方和異性講話會吃醋、訊息沒回會生氣，但當他們對待愛的人會願意控制自己的佔有慾、收斂壞脾氣，努力花時間去了解對方，以前總覺得說出「我愛你」很沒面子，不想放下心中的驕傲，但只要遇見真愛，他們就會付出所有溫柔，並向對方說出難以開口的愛意。

2、雙子座

雙子座一直以來都被認為是花心的代表星座之一，他們喜歡新鮮感，又非常善變，往往只是追求一時的迷戀，等到熱情消退後，就會感到厭煩。但雙子座之所以這樣，是因為他們不懂自己真正喜歡什麼，等到遇見真愛，就會發現對方身上總有能夠引發好奇心的地方，他們也會一改過去的個性，變得專情。

3、白羊座

白羊座也經常被別人誤會很花心，但其實他們對待愛情相當認真，對白羊座的人來說，愛人就是他們的一切，因此想要將最好的東西都交給對方，絕不會有一絲保留，即使過程中可能被愛人傷害，但他們也願意持續用真心去包容、修復兩人的感情，希望能夠和對方長久地走下去。

(中時新聞網)