喜歡以自我為中心的人，總會把自己的情緒擺在第一位，搜狐網命理專欄點名，白羊座、天蠍座、雙魚座及巨蟹座的女性天生我行我素，不僅在感情中比較自私，更有冷暴力傾向，一旦另一半讓她們不開心，她們就會直接冷戰處理，無法好好溝通。

▍1. 白羊座

白羊女天生脾氣不太好，她們的情緒很容易受到波動，尤其在感情中，只要她開心，她就會認為愛人是​​這個世界上最好的人，也會很捨得付出。但若她們心情不好，就會直接使用冷暴力，不想理會另一半，哪怕對方多說一句話，對白羊女來說都是噪音。

▍2. 天蠍座

天蠍女的個性我行我素，總是以自我為中心，她們會要求另一半要對自己好，只要是別的女生可以得到的，那麼自己也必須要得到，否則天蠍女就會覺得自己沒有受到疼愛，心裡不平衡，她們很可能沒事找事跟對方吵架，一開始還能好好的溝通，後續就會慢慢變成冷戰，非常難搞定。

▍3. 雙魚座

雙魚女在日常生活中很理性，但當她們情緒暴躁的時候，就會變得非常可怕，她們無法好好與人溝通，只會鬼打牆與對方爭執，如果最終她們贏了，還會洋洋得意繼續糾纏，而如果雙魚女處於弱勢說不過對方，那麼她們就會用冷暴力來面對，完全不能好好溝通。

▍4. 巨蟹座

巨蟹座的女性總給人溫柔體貼的印象，但情緒化卻是她們的一大缺點，別看她們平時一副很溫和的樣子，若是耍起脾氣，還是讓人無法招架，因為她們很敏感，容易對小事耿耿於懷，但她們不習慣直接表達自己的不滿，只會將自己的疑惑和負面情緒隱藏起來，嘴上說「沒有生氣」，可是卻會在睡覺時選擇分房，就連吃飯也不願意坐一起。

(中時新聞網)