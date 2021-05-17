台股5月已比4月底時下跌近13％，不少個股中長期投資價值浮現。國泰金控17日線上法說會上揭露，今年前4月已實現不少股票及債券資本利得，手中累積大量現金，同時資本適足率也極健全，將趁這波股市回檔，逢低進場布局，尤其是基本面未受疫情影響且殖利率高的科技股。

可運用資金部位約7兆元的國壽，台股部位約4~5千億元，且其中有近千億元是股價增值，在這波實現之後，估計空出千億元資金，可隨時進場布局。

同時，17日國泰金股價收在48.65元，今年將配發現金股利2.5元，股息殖利率已逾5.1％，國泰金財務長陳晏如亦直言「金融股價超跌」，國泰金前4月稅後獲利712.8億元，幾乎要接近2020年全稅後獲利760億元的水準，前4 月國泰金每股稅後獲利5.39元，子公司國壽前4月稅後賺逾610億元，已超過去年全年獲利水準，明年將爭取國壽上繳現金股利給金控。

2020年國壽因為實現600多億元債券利得，所以要提列大量特別盈餘公積，今年無法上繳現金股利，今年則是實現較多股票資本利得，爭取上繳股利，符合投資人的期待，就「目前看起來應會比去年好」，即若國泰金2021年獲利再創新高，且國壽可上繳現金股利下，2022年國泰金現金股利配發水準，值得期待。

(工商 )