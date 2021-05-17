眨眼間來到了5月中下旬，搜狐網命理專欄點名，生肖鼠、兔、牛以及蛇的人在下半年會得到吉星照耀，運勢會一路旺到年尾，只要加倍努力就能夠實現心中的夢想，讓每個願望都能夠成真。

▍1.生肖鼠

屬鼠人在牛年的運勢氣勢如虹，或許今年的命格中會出現一些凶星，導致屬鼠人在工作上可能遇到小人或一些阻礙，但同時也有將星來坐鎮，只要不害怕困難，認真付出就會有很不錯的收穫。到了下半年，運勢會變得十分順暢，年末更是鴻運當頭。

▍2.生肖兔

屬兔人的命格中有吉星照耀，運勢會一路旺到年尾，但此時屬兔人做事情應更加認真，懂得付出之後才能夠收穫更多，也要提醒屬兔人千萬不要得意忘形，因為今年也有凶星進入，平時遇到的煩心事不會少還是要多加留意。

▍3.生肖牛

屬牛人的命格中有月德吉星來幫忙，因此貴人運還不錯，能夠令事業有顯著進步。俗話說福禍相依，這說明屬牛人下半年還會出現凶星，不過不會發生太多災難，記得要提防身邊會扮豬吃老虎的人即可，如果自己有了大計劃，千萬不要四處宣揚，避免別有用心的人進行破壞。總體來說，到了下半年屬牛人的運勢會變很好，尤其是最後一個季節，只要抓住機會去工作，就能夠事業有成。

▍4.生肖蛇

屬蛇人的命格中帶有很多吉星，在牛年的運勢可以說是吉星雲集，或許上半年的運勢稍微有點阻礙，但是總體來說還是不錯的，能在下半年夠遇到很不錯的賺錢機會，順順利利過日子。

(中時新聞網)