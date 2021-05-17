國師唐綺陽於官方頻道分享5／17～5／23星座運勢，這周太陽準備衝刺，太陽將在5／21將正式進雙子座，因氣流混亂，導致人們容易感到浮躁，建議要穩定內心，避免衝動做出決定。此外，土星進入陰影期，會在週日（23日）正式逆行，導致許多事情會暫時停擺、懷舊氛圍濃厚，勿過於自憐，好好改進自己不足的地方即可。

而土星逆行，則會讓今年1、2月曾經發生過的突發狀況再度出現，會讓不少人措手不及。其中，天秤、魔羯、水瓶3大星座是正是5／23～6／16這段期間的受災戶，要更加提高警覺來應對。此外，也在水星陰影期，在溝通方面會發生不少狀況，適合翻出舊筆記、重拾過去興趣。最後水星、海王星四分，意味著人們容易被迷惑，詐騙事件猖獗，菸、酒、毒品等癮頭相關話題會成關注焦點。

重要星象：太陽將進雙子、土星陰影期、水星陰影期、水海四分

【工作注意：金牛、處女、水瓶、雙魚】

金牛：別一意孤行，避免太固執

處女：身體力行動起來，展現領導魅力

水瓶：多花時間擬定目標、做出框架

雙魚：事情多且繁雜，需要親手處理

【桃花注意：白羊、天秤、射手、魔羯】

白羊：別想太多，平常心就好

天秤：多跟朋友聊聊，能有好的建議

射手：展現居家賢慧，讓桃花慢慢萌芽

魔羯：冷靜接招，讓對方刮目相看

【財運注意：獅子、天蠍】

獅子：傾向保守固執，讓人覺得可惜

天蠍：財運大開，把握機會加把勁

【健康注意：雙子、巨蟹】

雙子：事情多而過勞，要適時分擔出去

巨蟹：凡事避免過度，進而影響健康

唐綺陽分享5／17～5／23星座運勢

(中時新聞網)