奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/10～5/16星座運勢，雙子座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外雙魚座事業運需要留意，射手座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。
▍牡羊座
整體運勢★★★★
下周牡羊座的朋友對於目前的現況感到知足，也開始懂得享受目前的生活，對於現況內心也較為平和。
▍金牛座
整體運勢★★★★
下周距離金牛朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，遇到問題或是處理事情時，多相信自己的第一直覺。
▍雙子座
整體運勢★★★★
過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓雙子朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息囉！
▍巨蟹座
整體運勢★★★★★
巨蟹朋友下周強烈的自信，暗示著成功即將到來，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報。
▍獅子座
整體運勢★★★
下周獅子朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這種狀況會大幅減少。
▍處女座
整體運勢★★★★
對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外提醒處女朋友下周可能有太過驕傲的狀況發生，要多注意。
▍天秤座
整體運勢★★★★
下周天秤朋友則顯得踏實許多，原因來自於自己對於成功的渴望在下周提高許多，因此在下周更加的積極。
▍天蠍座
整體運勢★★
下周天蠍朋友會有自找麻煩的狀況，面對許多事情也多了點猜忌，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助，一些想不通或解決不了的問題就別在往自己腦袋瓜裡去了。
▍射手座
整體運勢★★★
射手朋友下周需要避免因為事情的不如意，或是自信心消退而影響到了自己，另外要注意量力而為，避免接一些超出自身能力的工作，而忙壞自己囉！
▍魔羯座
整體運勢★★★★
魔羯朋友下周思緒靈活了起來，處事也踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。
▍水瓶座
整體運勢★★★★
下周水瓶朋友對生活的滿意度提昇，過往的努力在下周開始得到回報，這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌許久的腳步。
▍雙魚座
整體運勢★★★
雙魚朋友下周出現了頗大的疲倦感與無力感，再加上你向來對自己的要求不小，這些狀況都讓你下周難以負荷。
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
(中時新聞網)
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