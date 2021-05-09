奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/10～5/16星座運勢，雙子座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外雙魚座事業運需要留意，射手座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

下周牡羊座的朋友對於目前的現況感到知足，也開始懂得享受目前的生活，對於現況內心也較為平和。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周距離金牛朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，遇到問題或是處理事情時，多相信自己的第一直覺。

▍雙子座

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓雙子朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息囉！

▍巨蟹座

整體運勢★★★★★

巨蟹朋友下周強烈的自信，暗示著成功即將到來，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這種狀況會大幅減少。

▍處女座

整體運勢★★★★

對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外提醒處女朋友下周可能有太過驕傲的狀況發生，要多注意。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友則顯得踏實許多，原因來自於自己對於成功的渴望在下周提高許多，因此在下周更加的積極。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友會有自找麻煩的狀況，面對許多事情也多了點猜忌，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助，一些想不通或解決不了的問題就別在往自己腦袋瓜裡去了。

▍射手座

整體運勢★★★

射手朋友下周需要避免因為事情的不如意，或是自信心消退而影響到了自己，另外要注意量力而為，避免接一些超出自身能力的工作，而忙壞自己囉！

▍魔羯座

整體運勢★★★★

魔羯朋友下周思緒靈活了起來，處事也踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友對生活的滿意度提昇，過往的努力在下周開始得到回報，這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌許久的腳步。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友下周出現了頗大的疲倦感與無力感，再加上你向來對自己的要求不小，這些狀況都讓你下周難以負荷。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)