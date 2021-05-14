財富雖然不是人生的全部，但富裕的生活卻是不少人一生追求的目標，搜狐網命理專欄點名，生肖兔、牛以及虎的人從5／14～6／10期間整體運勢最強，可以將先前所有的霉運一掃而光，求財之路更是暢通無阻，有望成為億萬富翁。

▍1.生肖兔

屬兔人是命中福緣極旺的生肖之一，所以他們的生活都會過得不錯，但屬兔人今年因為犯太歲的緣故導致時運不佳，財運也不穩，好在5／14～6／10期間可獲得老天眷顧，有望財運亨通成為億萬富翁，橫財如雨將會連續下10年，求財路暢通無阻。

▍2.生肖牛

對於屬牛人來說，今年是不平凡的一年，雖然沒有巨大收穫，但小財接連不斷，也帶來許多意想不到的驚喜。尤其在5月中旬，屬牛人會迎來吉星高照的好運，聚財能力一流，財運逆天，金庫大開。他們會在5／14～6／10期間鹹魚翻身，能夠升職加薪，可一掃所有的霉運，賺進大把鈔票。

▍3.生肖虎

屬虎人今年財運不濟，偶爾會遇到破財或漏財的情況，但不可否認的是，他們確實也賺到部分小錢，但離發財致富的路還有很遠。好在5月，屬虎人迎來了八星報喜，財神賜福，在5／14～6／10期間將能徹底告別霉運，成功轉運，不僅橫財遍地，就連桃花都朵朵開。

(中時新聞網)