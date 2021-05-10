生活中，有些小人平時假裝客氣，關鍵時刻就在背後捅你一刀，防不勝防。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，從面相上可以看出來誰容易犯小人，如果是鼻頭有痣、嘴角嘴唇有痣、眉毛周圍有痣的人，特別容易被小人陷害，平時做人處世一定要小心為上，否則將會被有心人士抓住把柄，加以利用。

▍1.鼻頭有痣

從面相觀點來看，鼻頭上長痣對事業發展及財運會有一定的影響，這種人容易在職場上招小人，頻繁更換工作，收入不穩，難以安定下來。此類人需要特別用心守財，否則很容易造成錢財流失。結婚者要用心經營感情，否則容易離婚。男子鼻頭有痣，易被第三者介入，產生婚變，還會因小人破財；女子鼻頭有痣，易家庭不和，生活不太幸福。

▍2.嘴角嘴唇有痣

一般嘴角有痣的人可以說是口齒伶俐、能說會道，這類人都是能聚財的，但也易招小人，會因多說多錯被人抓住把柄，受人控制。這類人行事高調，愛吹牛，往往會有很多小人來拉關係、撈好處，因此要隨時提防圖謀不軌的人。

嘴唇上的痣易招來爛桃花、小人，而且小人往往是因為爛桃花而招來的，這些小人其實在身邊已隱藏了很久，會因桃色事件破財，財產受到掠奪，感情也會受挫。嘴唇上有痣的人，小人多為異性。

▍3.眉毛周圍有痣

眉毛周圍有痣的人可能因為錢財而犯小人，長在眉毛中間的痣不能顯露出來，否則會導致財運外洩，引起金錢糾紛。做生意的要小心，千萬不要到處吹噓自己的賺錢能力，以免有心人知道了來找麻煩。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)