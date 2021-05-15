台股在五月開局風雲變色，三大觀盤指標：成交量、當沖比與指數震幅都頻創新高，每天開盤都今日不知明日事，這意味著一個大一統時代的瓦解，一個新秩序建立前的亂世。

亂世下，變態成為常態。以往成交量四千億是崩盤的前兆，現在變成了低消而已。而台股的天量在五月四日的6723億，個股當沖率最高則為五月五日愛普的七五．六％。這種天文數字絕對來自於政府把當沖稅調降引發的自然結果，但背後突顯出台股市場新一批操作者有別於過去三十年的操作邏輯。

這批新手以九○後的新生代為主體，市場統稱為小白，但不見得是個負面詞，其中不乏橫跨在投信界與市場派間的高手，透過網路世界的合縱連橫所晉身的新主力。他們沒有太複雜的邏輯，對事理的分析很直白，演變為對股價的追逐沒有包袱，對技術分析量價藩籬的新定義，甚至帶動外資法人對個股評價模式的改變。如果大家需要例證，不妨回想自去年以來目睹之怪現象，然後逐步演進到現在亂世的景況：

1.先是雞肋代名詞的台積電變成護國神山。

2.再來是復古風的聯電、華邦、友達所引發的低價風。

3.接著則是IC設計沛然莫之能禦的錢塘大潮，管它本益比是幾倍。

4.最近則是追求低本益比的原物料股族群。

但時至今日，第四點變成矯枉過正，造成傳產股的極陽與電子股的極陰。極陽包括：航運股的市值比為二．六％，但五月四日的早盤因陽明公告單月獲利而成交比衝至三一％，超額度十一倍；鋼鐵股的市值比為二．二％，五月六日早盤因中國五一長假後大漲鋼鐵股成交比來到一八％，超額度七倍。至於極陰，則是電子市值比為六二．五％，但五月四日早盤成交比居然低到四三％，不足率近二○％。

其實極陽與極陰形成的關鍵，與當沖造量及隔日沖造價有直接的關係。但不管如何，這個盤勢在全球央行不升息抗通膨的前提下，都不致形成崩盤或走空，唯一差別只會發生在類股主流間的移轉而已。畢竟極陽有物極必反、極陰有否極泰來的可能。至於陰陽間如何掌握極致點的來臨，有個歷史經驗可以參考：

二○一八年的國巨，在全球被動元件缺貨及漲價下，股價一路從二位數來到三位數。當六月九日股價來到1180元時公布單月獲利，次日本土券商調高EPS上看111元，給予十五倍本益比上看1680元目標價，潛在漲幅為四八％。但實際上，股價僅在一週內漲到1310元即見頂，只比1180元多了一一％而已(見圖一)。

這個案例或許對小白而言是個很好的啟示，景氣循環股的評價模式不應由本益比(PER)來決定，真正主流投資的教學法是以股價淨值比(PBR)來評量。若回推國巨當年天價的PBR極值為十一．六倍(以前一季的淨值計算，而非年底的事後值)，以圖二為參考。

換言之，景氣循環股的十一．六倍為最大的想像空間，以此對照目前市場最熱的幾檔景氣循環股，在五月七日時的PBR及溢價幅度如附表。

表中透露著：這次股價飆升，PBR脫離上次極值最遠的為「第一銅」(二三六．八％)，而PBR目前最高的為「陽明」(八．一三倍)。這張表的運用不是在找落後上次PBR極值最多的補漲股，反而是在告知這次的領頭羊為第一銅與陽明，其餘都是這兩隻羊的跟隨者。

若是再把國巨的PBR極值十一．六倍來對照目前PBR最高的陽明，即可換算陽明最大的想像空間在130元(以淨值11.26計算)。但中間有個弔詭：國巨是全球晶片電阻及MLCC前二大，是該市場的PRICE MAKER；但陽明是全球貨櫃航運的第九大，不具定義全球運價的能力。故用國巨的十一．六倍比擬陽明的十一．六倍，對陽明似乎有抬舉嫌疑……，但至少，這就是本波陽明股價最大的想像空間了。

王國維在哲學論述中有段名言：可愛者不可信，可信者不可愛。筆者以此來闡述傳產的可愛與電子的不可愛間，投資人宜如何斷捨離。至於由此衍生的觀盤重點，筆者的標準是：

1.高檔的類股，看誰在脫隊，低檔的類股，看誰在領軍。趨勢不會一日形成，都要時間累積。頭與底，都是時間的函數。

2.高檔不會有利空，看脫隊多寡才能觀察是末升還是初跌；低檔不會有利多，看領軍成長才知是末跌或初升。二者間，都是常態分配形成前的極值區；鈍化，是衡量趨勢反轉的切入點。

3.舉例，傳產因為原物料報價齊揚，通膨與超級大循環之說變為共識，投信法人一週前是造紙在脫隊，上週五則有小塑；而電子上週四是覆晶載板在領軍，週五則是IC設計、光學、記憶體最為整齊。

運用這些觀盤重點，投資人不妨再結合五月十五日前公布的第一季財報與四月營收，從中尋找修正至低檔但法人未放棄且回補，或低本益比的標的，候選名單包括：MINI LED的「台表科」(6278)、「惠特」(6706)，資安的「零壹」(3029)、「瑞祺電通」(6416)，電競的「微星」(2377)、「曜越」(3540)，提供給投資人做參考。

林友銘台股點金錄圖-景氣循環股操作法則-國巨週線。(圖/理財周刊提供)

本文作者:林友銘

(本文摘自《理財周刊1081期》)

《理財周刊1081期》

(中時新聞網)