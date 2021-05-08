俗話說，富貴必須勤苦努力才能得到，唯有認真做事才能邁向成功！搜狐網命理專欄點名，生肖牛、狗以及雞的人在下半年的正財運最好，屬牛人在7月會得到財神的加持，有望收穫一筆橫財，屬狗人以及屬雞人的事業則是會更上一層，準備迎接天降洪福的時刻，好運氣讓人羨慕。

▍生肖牛

生肖牛的朋友到了7月，財帛宮得「文昌」吉星保佑，不僅財運有好兆頭，生意上也會有新進展。他們知識豐富，也懂得「富貴必從勤苦得，男兒須讀五車書」的道理，通常對待他人真誠友善，並且不會去強求不屬於自己的東西。他們會得到財神的加持，不僅收入飆升好幾倍，更會收穫一筆橫財，可以大大提升生活品質，建議平時要明白：。

▍生肖狗

生肖狗的朋友在下半年，田宅宮得「台輔」吉星加持，是天降洪福的時刻，將會大賺特賺！他們個性平和，心胸開闊，做事有條理且待人和善，專業的工作能力更讓人相當佩服。接下來的日子裡，屬狗人身邊會有財神坐鎮，財氣好到爆棚，從此走上橫財大運。建議要牢記品德與才能是相輔相成的道理，做事認真才能邁向成功。

▍生肖雞

生肖雞的朋友在下半年，奴僕宮得「金輿」吉星坐鎮，目前遇到的困難及障礙都會被掃除，恭喜要發財了！屬雞人相貌不凡，很會照顧身邊的人，還有著豐富知識，並且不喜歡投機取巧的事情。在吉星的坐鎮下，屬雞人將會走上萬中選一的好運，必定能不斷發跡。除此之外，他們財庫會越來越豐厚，從此更加順心。

(中時新聞網)