一段感情中的酸甜苦辣，唯有走過的人才能懂，搜狐網命理專欄點名，金牛座、射手座、摩羯座及天蠍座在談戀愛時戒備心最強，跟他們談戀愛，必須要先經歷之前的冷漠期，到後面才能體驗到甜蜜期。

▍1.金牛座

金牛座談戀愛的時候很慢熱，不會一開始就熱情如火，他們一定要對方走了99步，才會願意往前邁進一步，就連跟對方確認關係之後，都需要很長的一段時間去適應。金牛座最害怕自己的付出被對方當成理所當然，甚至對自己的感情視若無睹，這都會讓他們感到難以接受。

▍2.射手座

射手座對於愛情總是保持著比較悲觀的心態，只要覺得彼此難以走到最後，就乾脆不要先付出，但如果你讓射手座感受到溫情，那麼他們也會展現百分百的熱情，但他們會在剛開始的階段很冷漠，需要對方慢慢的給予溫暖，有些人會覺得射手座是不懂得付出的人，但這是因為他們不敢將所有的賭注都放在對方身上，害怕最後血本無歸。

▍3.摩羯座

摩羯座在愛情中的反應非常遲鈍，慢到讓人覺得不可思議，即使對方已經表達出了很多，可是摩羯座對於彼此的感情還是會抱著懷疑。跟摩羯座談戀愛永遠都是「先冷後甜」，如果熬不過一開始冷漠的階段，後續就無法感受到他們的熱情。當摩羯座在真心愛上一個人的時候，會將自己的全部都給對方，並且將愛人的所有事情都視為自己的責任。

▍4.天蠍座

天蠍座在感情方面的戒備心很強，他們認為，如果在對方還沒有給出全部的熱情之前先付出，那麼抽身最慢的就會是自己，因此在剛開始戀愛的時候，他們絕對不會毫無保留的付出。可是天蠍座一旦陷入一段感情，就會跟一開始判若兩人，跟他們談戀愛，必須要先經歷之前的冷漠期，到後面才有甜蜜期。

(中時新聞網)