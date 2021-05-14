護理長則在發車前揮手向護理同仁喊話「加油！」（游念育攝）

北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

北市中正區昨晚爆出緊鄰萬華區的北市聯醫和平院區（前身為和平醫院）出現2名住院病人確診，其中1人是萬華某茶藝館老闆娘，在住院第4天才住到負壓隔離病房，北市聯醫今早也緊急啟動防疫巴士接送20位醫護同仁赴防疫旅館隔離，另外2位醫護同仁則在家中一人一戶隔離。

經初步調查2案均為60多歲男性及女性，在5月9日至該院急診就醫，並分別於當日及隔（5／10）日入住該院不同病房，住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診，初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

記者現場直擊，防疫巴士早上10點出發前已到現場，並先在車上消毒，駕駛座旁則用透明塑膠簾區隔起來；防疫巴士司機表示，車上座位將採1人1排，每台只會坐10位，共有2台防疫巴士會出動，都已做好萬全準備。

護理長表示，今天親自來送這些同事，幫他們加油打氣；同仁的心情也還好；現場上車的護理人員看似心情都不錯，也有人一路低頭快步上車，護理長則在發車前揮手向護理同仁喊話「加油！」

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(中時 )