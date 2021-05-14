針對興達電廠跳機513大停電，經濟部長王美花今天召開「513事故初步調查」記者會，確定這次事件是台電現場人為疏失，在進行輸配電容量擴充工程誤觸開關，導致電壓驟降，引起興達跳機。詳細地查報告本周會出爐，到時再來檢討相關責任，目前台電董事長楊偉甫已自請處分。

經濟部國營會一大早就帶著電力專家前往路北超高壓變電所勘查，王美花說明結果，當時路北超高壓正配合未來興達新機組輸電需要，進行輸配電容量擴充工程，昨天是再加入系統前竣工檢查與測試。這時台電同仁本來應該去開啟3542開關，卻誤操作3541關關，導致匯流排接地，產生電壓驟降，引起就近興達4部機組跳機。

至於責任釐清與追究，王美花說，儘快在這周完成完整調查報告，相關工程疏失 涉及台電員工該懲處就懲處。目前台電董事長要自請處分態度，至於她個人是否有責任，都等調查報告出爐來再來處理。

台電表示，電廠防範、系統設計是OK的，後續會加強人為防呆裝置、掛牌警示等。

(中時 )