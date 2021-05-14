天生多情花心的人總是定力不足，即使不是處在單身狀態，面對誘惑還是常常把持不住，搜狐網命理專欄點名，射手座、雙子座及雙魚座的人在談戀愛時最容易見一個愛一個，感情世界相當豐富。

▍1. 射手座

射手座的人天性花心，總是風流成性四處留情，加上異性緣極好，很喜歡搞曖昧，在感情方面絕對可以稱作是高手。他們非常享受征服別人的快感，對他們來說，感情不過是一場遊戲，總是見一個愛一個，因此和射手座談戀愛，先認真的就輸了。由於射手座的人太花心，長久下來欠下不少感情債，因此自己的愛情路也不會太順利，這都是因果循環，建議射手座收斂一些，學會對戀人好。

▍2. 雙子座

雙子座的人興趣廣泛，就連戀愛口味都跟喜好一樣多元，他們常常喜歡上不同類型的人，在愛情中，雙子座簡直就像雜食性動物，雙子男今天喜歡窈窕淑女，明天也可能愛上搖滾辣妹，而雙子女也同樣如此，可能被陽光暖男吸引，也會為霸氣大叔而傾倒。雙子座認為青春不留白，該體驗的都要體驗看看，因此沒有感情史不豐富的雙子，只有為了討好戀人而隱瞞感情史的雙子。

▍3. 雙魚座

雙魚座擁有獨特的個人魅力，他們談戀愛的次數通常都很多，每段戀情都記憶猶新，是情場中的花花公子。鮮明的個性特色讓雙魚座的桃花運總是很旺，在愛情中，雙魚座不會暗戀別人，他們向來喜歡就會直接表達，不搞默默暗戀的把戲，因此雙魚座的感情生活很豐富，大膽魅力總讓許多人為之瘋狂。

(中時新聞網)