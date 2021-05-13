每個人都希望可以擁有好運氣，但運氣會隨著時間、環境而有所改變，搜狐命理專欄近日就發文指出，在即將到來的5月下旬，水瓶座、白羊座和雙魚座的財運極旺，在工作上可能迎來升職、加薪的機會，日常生活更是一路順遂，不會有煩心事纏身。

1、水瓶座

水瓶座一直以來性格都十分嚴謹，能夠有條不紊地規劃、處理事務，對於想要達成的目標也相當明確，在5月下旬你們會因此而獲得快速的發展，財神爺主動來敲門，讓你們在職場中迎來升職、加薪的機會，而日常生活中的幸福感也會跟著有所提升。

2、白羊座

白羊座為人心直口快、沒有壞心眼，在工作方面也盡心盡力、力求完美；到了5月下旬，你們將迎來官運亨通、橫財旺盛的局面，你們的運氣就像是一路都遇到「綠燈」一樣暢行，只要好好把握機會，肯定能夠賺到滿口袋的鈔票。

3、雙魚座

雙魚座看起來與世無爭，但其實內心也藏著倔強不服輸的性格；5月下旬對於雙魚座來說非常重要，因為你們將會進入人生的下一階段，這個時候的變數很大，如果能夠保持初心、發展長才，肯定會有所收穫，得到升職加薪的機會，未來的路也將更加順暢。

(中時新聞網)