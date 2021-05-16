一個人若想在人生的旅途上成功，除了自身的努力，貴人的引薦或賞識也不可少，搜狐網命理專欄點名，獅子座、射手座及摩羯座的人總是運氣很好，前有貴人，後有靠山，遇到難事能逢凶化吉，這輩子注定大富大貴，在社會上占有一席之地。

▍1. 獅子座

獅子座的人個性外冷內熱，天生個人魅力十足，因此人緣一向不錯，他們腦袋聰明、能力出眾，控制慾又強，凡事都喜歡一手掌控，對待自己的事業更有強烈的企圖心，因此在人生的旅途中常常能得到貴人引薦，即使遇到困難也有家人做為靠山在背後無私支持，可謂有福之人，往往他們在30歲後就會大富大貴。

▍2. 射手座

射手座的人天生性格豪爽，總是活得很瀟灑快樂，對一切的煩心事都不會記在心上，他們個性謙虛，行事穩重，人生路上常有貴人相伴，能受到權勢人物的青睞。在工作上，射手座做每件事都會精密計算，強大的分析能力加上獨特的眼光，做任何事情都能事半功倍，就連投資都能穩賺不賠，注定一輩子過得不平凡，一生不缺福祿。

▍3. 摩羯座

摩羯座的人性格剛毅，能力出眾，天生有福星附身，洪福齊天，是老天爺特別眷顧的幸運兒。不管是在生活還是事業上，總能碰到提攜自己的貴人，在對方的指點之下成功在望，仕途非常順遂。即使遇到重大變故也能化險為夷，平安度過各種難關，不得不說摩羯座福氣極佳，注定會走上人生巔峰。

(中時新聞網)