思想內斂的人在與人相處時，總會維持著安全距離，絕不輕易對一個人徹底掏心掏肺，搜狐網命理專欄點名，雙子座、射手座、水瓶座、天秤座及天蠍座的人個性最神秘，不僅腦袋靈活，讓人跟不上他們的思維，更喜歡隱藏自己的內心感受，對所有人都有很強的防備心，像個謎一樣讓人搞不懂。

▍1. 雙子座

雙子座個性多變，對世界永遠充滿新奇，不僅熱愛自由，拒絕束縛，他們的想法更是隨時在變化，跟雙子在一起，你永遠無法預料明天會出現什麼驚喜，儘管配合他們的步伐就行。但當雙子座遇到了真愛，反而會變得非常依賴，雙子座也很怕受傷，因此很難真正對他人敞開心扉。

▍2. 射手座

射手座的人個性直接爽朗，有著火象星座的普遍特質，不喜歡掩飾自己的情緒。在生活中，射手座的身體往往比腦子動得更快，喜歡想到什麼就馬上去做，他們不喜歡事前三思，也不喜歡制定計劃，在他們看來，人算不如天算，隨機應變最重要，因此一般人永遠也跟不上射手座的思維。

▍3. 水瓶座

水瓶座的特點是非常有個性，無論是做人或做事都在理智和感性之間掙扎，他們不走尋常的路，尤其最討厭隨波逐流，水瓶座會打從心底抗拒大家都做過的事情，只願意走自己的路。即使陷入愛河，他們依然不按常理出牌，一般在熱戀期會如膠似漆，水瓶座則會經常不見人影，但他們不是不喜歡你，恰恰是因為喜歡你才會展現出真實的一面。

▍4. 天秤座

天秤座個性隨和，人緣很好，在朋友圈中，天秤座總是負責活絡氣氛的人，還常常擔任中間人角色幫助他人調解困難，但是事實上，天秤座其實很難搞定，他們擁有一顆敏感的玻璃心，很少向別人透露心事，因為要維護自身氣質、不被人影響，就得跟人保持安全的距離，所以跟天秤座相處，總會令人有著霧裡看花的感覺。

▍5. 天蠍座

天蠍座心思內斂腹黑，他們總喜歡隱藏自己的內心感受，對所有人都會有很強的防備心，幾乎無人能懂。即便彼此熟悉和親密，天蠍座人也會在彼此之間維持安全距離，絕不輕易對一個人徹底掏心掏肺，正所謂信任歸信任，可防人之心不可無，天蠍座人一方面坦誠直率，一方面又像個謎一樣讓人搞不懂。

(中時新聞網)