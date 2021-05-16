擅長說謊的人總是很會自圓其說，從表面上不會讓人看出任何端倪，搜狐網命理專欄分享，雙子座、天秤座及巨蟹座的人最擅長說謊，他們編謊言的功力強大，大多可以達到以假亂真的程度，可說是名副其實的說謊大王。

▍1. 雙子座

雙子座個性善變活潑，多變的性格讓雙子座很會自圓其說，就連說謊的時候都臉不紅氣不喘，讓人完全察覺不到心虛。在說謊的過程中，雙子座完全會投入到當下的場景中，說謊能力渾然天成，簡直是天生的騙人精，基本上沒人能夠拆穿他們。雙子座其實本性不壞，他們的謊言通常是善意的，是為了照顧別人的感受，因此從另一個角度來看，他們的謊言沒有任何惡意，所以大可不必擔心他們會做出侵害他人利益的事情。但雙子座的人即使撒謊也不會有罪惡感，所以要是你不夠細心，說不定會被他們騙一輩子。

▍2. 天秤座

天秤座的人聰明有頭腦，總是以一副正直嚴肅的形象示人，但私下的天秤座遠比表面看上去更精明，還很擅長說謊，而且說謊功力強大，大多可以達到以假亂真的程度。一旦天秤座有想騙人的想法時，他們很快就能編出一個完美的謊言，從表面上不會讓人看出任何端倪，從姿態到語氣都給人很真實的感覺，就像是在正常交流一樣，很難被人識破。

▍3. 巨蟹座

巨蟹座的人很擅長偽裝自己，尤其會把私人的秘密藏得很深，甚至就連說謊的時候也是如此，他們完全不給其他人拆穿自己的機會。更具體來說，巨蟹座的每一個謊言，絕對不會是一時興起，而是從很早之前就會開始佈局，並且會根據不同人想出多種應對方案，以便讓謊言聽起來無懈可擊。

(中時新聞網)