奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享4/26～5/2星座運勢，雙子座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，巨蟹座金錢運最旺；另外獅子座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，天蠍座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★★★

下周牡羊朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的規劃充實自我的行程。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友則顯得小心許多，因為過度的保護自己又放不開，讓發展受到了許多的限制，這樣的狀況也影響下周的理財狀況，有故步自封的情形。

▍雙子座

整體運勢★★★★

下周會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要找事情讓自己始終是忙碌的狀態。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹朋友則顯得消極許多，在面對長久以來熟悉的事物或是工作也提不起勁，面對事情不再那麼專注。

▍獅子座

整體運勢★★

獅子座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助，建議適時求援會更有效率的處理問題。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友的生活開始停滯，面對現況開始產生休息的念頭，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此特別想要停下忙碌的腳步，整體狀況停擺。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤行動力大幅提昇，顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下喔！

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友的信心度與堅持度下降許多，面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時的堅持度要再高一點，會比較好喔！

▍射手座

整體運勢★★★★

對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周。下周與人相處或討論事情時態度過於自負，要多注意，否則容易引發爭執。

▍魔羯座

整體運勢★★★★

魔羯朋友要好好把握下周，過去的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的。

▍水瓶座

整體運勢★★★

不滿足的感覺將充斥在下周水瓶朋友的生活，但這樣的不滿足並非外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下周推掉些機會。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況，下周不再如此強烈。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)