5月事業運最強的3大生肖出爐！搜狐網命理專欄點名，生肖牛、兔以及豬的人從5／1開始，將會迎來貴人進家門，一掃先前的霉運，小人止步，在工作上會出現很多好的升遷機會，喜事伴左右，財運方面也會大開。

▍1.生肖牛

屬牛人今年在事業上雖然會遇到各種阻礙，但身邊會有很多人願意幫忙，雖然力量不強，但足以讓他們平穩過關，身邊的小人也不敢太過放肆。在來到5／1之後，屬牛人能夠趕走身邊的霉運，迎貴人進家門，身邊會有很多好的機會，雖然對於未來他們會感覺到害怕，但只要有信心去提升自己的能力，相信短時間之內就能夠實現自己的願望。

▍2.生肖兔

屬兔人個性聰慧過人，精力旺盛且積極努力，有很強的執行力，能在默默無聞的情況下成長，在屬兔人為生活努力打拼的同時，還是要注意別忘記把工作和休息結合，以及心態方面的問題，健康對你來說才是最重要的。而生肖兔的人從5／1開始將翻身行大運，有貴人暗中幫忙，讓工作升職機會增多，隨著事業提升，財運自然不俗，穩紮穩打，積蓄越賺越多。

▍3.生肖豬

屬豬人心地善良，個性剛毅樂觀，做事乾淨俐落，表面上看起來對什麼都無所謂，私下卻會從各種管道找尋能賺錢的方法，總能在千載難逢的時機中發大財。屬豬人從5／1之後運勢直線飆升，事業飛黃騰達，正財橫財一次降臨，只要繼續致力於提升工作效率和能力，處理及維護好各種人際關係，未來美夢定能成真，福氣財氣都豐收。

(中時新聞網)