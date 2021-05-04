個性倔強的人總認為自己的想法是對的，即使知錯也不肯服輸，搜狐網命理專欄點名，生肖牛、雞以及龍的人天生個性固執，有時難免讓人覺得難以交流，是天生的牛脾氣。

▍生肖牛

屬牛人天生個性十分倔強，有著跟牛一樣的脾氣，雖然他們做事情勤快誠懇，很吃苦耐勞，日常做人溫吞老實，不會輕易發脾氣，但要是觸及到屬牛人的底線，那他們的牛脾氣就會爆發出來，不容易聽從別人的勸告，即使面對困難也不輕易認輸，只要是自己認定的事情，明知道此路不通，還是會一直堅持走下去。

▍生肖雞

屬雞人個性比較自滿，但溝通能力強，口才很好，他們做事情喜歡以自己的利益為優先，有時候會因為想法太片面而做出錯誤決定，同時，在做人做事方面，屬雞人認為自己的想法永遠是正確的，會反駁不認同自己的人，還不肯輕易服輸，因此，有時會讓人覺得難以交流。

▍生肖龍

屬龍人個性果斷、堅持自我，行動力非常強，想到的事情就會立刻付諸行動，他們喜歡成為焦點，也享受被眾人崇拜，導致屬龍人在某些事情上，只會為自己考慮，不替他人著想，就算與人產生分歧，他們也不屑和人辯論，這種倔強的態度從外表就看得出來，然而，其實屬龍人的內心也非常固執，一旦下定決心的事就不會輕易改變，更不願意服輸。

(中時新聞網)