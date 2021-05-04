再過一天就要迎接立夏的到來，只要天氣好，心情就會跟著煥然一新！搜狐網命理專欄分享，生肖羊、龍以及虎的人在5月會有好運到，不僅錢財聚八方，運勢直線上升，更有望告別先前生活不順心的情況，同時會有幸福悄悄來襲。
▍生肖羊
屬羊人生來有屬相五行土相助，他們為人處事堅定，從來不會輕易向困難低頭，5月一到，屬羊人陽氣上行，日支五行火相助構建火土相生局，好運一來，錢財聚八方。另一方面，生肖羊的人在未來3個月會喜遇真愛，桃花運很不錯，但生活上要小心別上當受騙，相信有付出就一定會有收穫，經過一番努力，不久的將來會有美妙生活正在等著你們。
▍生肖龍
屬龍的朋友屬相五行屬土，在步入5月中旬陽氣聚集，月支五行火旺構建火土相生局，待機緣一到，運勢就會直線上升，不僅有望告別先前生活不順心的情況，同時會有幸福悄悄來襲。另一方面，屬龍人近2天命宮不巧遇到「貫索」、「暴敗」凶星作祟，導致健康運不佳，要多重視頭痛、頭暈的現象，同時，少部分人可能有感冒、腰酸背痛的問題，建議多注意身體狀況。
▍生肖虎
屬虎人性格隨和、樂觀開朗，喜歡無憂無慮的生活方式，到了5月運勢將會百倍漲，不僅有財，貴人運也很旺，若能真的接住這個機緣，生活將會錦上添花。此外，生肖虎之人的好運會一起觸發姻緣，迎來令人小鹿亂撞的感情，假如想提早脫單，應當加倍努力賺錢，愛情就能開花結果。
文章來源：搜狐網
(中時新聞網)
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