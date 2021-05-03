爛桃花可說是孽緣的一種，常常剪不斷，理還亂，若是與不適合的人交往，不僅蹉跎了時光，還可能落得兩敗俱傷的結局，搜狐網命理專欄點名，天秤座、射手座、天蠍座及獅子座的人孽緣最多，每次談戀愛總是無法盡如人意。

▍1.天秤座

天秤座經常遇見孽緣，不過很大程度上是自作自受，因為他們極度重視外貌，對於長得好看的人毫無抵抗力，很容易一看到喜歡的人就變得是非不分。此外，天秤座也不太會處理跟異性之間的關係，他們常常對暗戀者的心意視而不見，反而自欺欺人跟對方做朋友，極度容易讓對方誤會，有伴侶者也常常讓戀人產生不安全感。

▍2.射手座

射手座個性善變，他們的心意及想法都讓人摸不透，對於談戀愛沒什麼責任感，在一起的時候不太會用心，在分離的時候，更顯得過分輕鬆，總是輕而易舉辜負別人的感情，這點是他們在戀愛中最容易令人詬病的缺點。

▍3.天蠍座

天蠍座的愛情運並不順利，他們嘴上總說自己渴望有安全感的對象，可是真正愛上的卻是玩咖，在愛情方面，天蠍座總是遇不到也找不到對的人，因為種種受傷的經歷，他們也會帶著多疑偏執的性格談戀愛，常常不小心毀掉感情，建議要避免惡性循壞。

▍4.獅子座

在感情的世界中，獅子座很堅定自己感覺，他們不太在乎是爛桃花還是正桃花，所以不會用所謂的「條件」去看待自己愛上的人，這也是他們很容易愛上渣男／女的緣故。一旦遇到愛，獅子座就容易不受控制，沒有邊界與底線全盤付出，所以每次談戀愛總是無法盡如人意。

(中時新聞網)