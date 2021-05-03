再過2天，時序就要進入立夏，搜狐網命理專欄分享，生肖牛、龍以及狗的人在5／3～5／31期間喜報頻傳，他們身邊會出現貴人相助，讓事業登上巔峰，整個5月可說是好運大豐收。

▍1.生肖牛

生肖牛總能和身邊的人相處融洽，在5／3～5／31期間，他們身邊會出現貴人相助，做什麼事情都會特別順利，屬牛人命中財星高照，將會有橫財大運來襲，到時候生肖牛若能抓住機會，便可發橫財、賺大錢，帶著全家人一起享受富貴。

▍2.生肖龍

生肖龍在陌生人眼裡看起來模樣比較高冷，但是只要是認識他們的人都知道，屬龍人平時最講義氣，因此在5／3～5／31期間，生肖龍會有好運附身，無論是在事業還是生活中，都會有貴人指點，讓他們做起事情來順順利利，不會出現任何差錯，整體狀態順風又順水。

▍3.生肖狗

生肖狗是12生肖中最忠誠的人，他們在職場及家族中都很有威望，經常能夠得到上司與長輩的照料，而在5／3～5／31期間，工作賺錢方面有天乙貴人的幫助，同時屬狗人自己也很善於疏通關係，所以不管做什麼都能得到貴人幫助，好運有助在業績上衝刺，讓屬狗人5月大豐收。

(中時新聞網)