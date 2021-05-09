水星逆行代表情緒、回放和停滯，在占星學上代表「好運暫停、不順利」的概念，與人類總體運勢息息相關，星座塔羅專家小孟老師指出，今年的第2波「水逆」將從5月29日開始至6月22日止，逆行於雙子座，分別影響雙子座、金牛座、水瓶座、處女座、巨蟹座5大星座。

【第一重災區】

▍TOP1 雙子座

水星逆行進入雙子座的本命宮，顯示將有交通事故的發生；因此開車、騎車或是搭乘交通工具都要注意路況，尤其是與其他車輛的距離保持，小心車禍意外。另外，若是前往山區郊遊，要小心落石跟掉落物，請多留意身邊環境跟人身安全。另外，也要提高警覺注意詐騙事件的發生，在精神不濟時別隨便答應別人的要求，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，恐導致麻煩纏身。小孟老師建議，可穿綠色衣服，或者放五帝錢在包包招財化煞。

▍TOP2 金牛座

水星逆行進入金牛座的財帛宮位，顯示與他人溝通不良，會有口角產生；可能不小心遺失包包或皮夾；汽機車零件損壞，需花大筆資金維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，忘記處理老闆交代的事項；約會時間、交通混亂大打結，讓情人心情變差；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳，思緒不清楚，甚至跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，建議可放艾草或者紅包袋在身上，必須讓自己保持清醒理智，才能安然度過水逆。

【第二重災區】

▍TOP1 水瓶座

水星逆行進入水瓶座的戀愛宮位，代表著感情會遇到麻煩。已婚夫妻或交往中的情人會吵架，容易因心情不好而遷怒對方；看不慣另一伴的生活習慣而起爭執；購買的東西不合意，就與對方生悶氣等，建議情侶講話前要先想過。此外，單身者要小心遇見爛人、感情騙子以及不忠誠的行為，談戀愛別忘記擦亮眼睛，小孟老師表示，床邊放3顆小石頭能化解水逆。

▍TOP2 處女座

水星逆行進入處女座的事業宮位，意味著在工作事業上會有不順利的情況。產業不佳導致事業停頓或工作停擺；與合作夥伴發生糾紛；工作上的信件無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良；例行性的工作沒注意到而被刁難，小孟老師建議找張白紙畫把劍能破除小人扭轉運勢。

▍TOP3 巨蟹座

水星逆行進入巨蟹座的精神宮位，顯示若你想投資容易精神欠佳判斷錯誤，有任何與偏財相關的都不會順利。在股票基金不要投資，會套牢；大樂透彩券刮刮樂等不宜購買，因為中獎機率欠佳；也不適合打牌賭博、小賭傷心大賭傷錢包；旁人邀約投資，反而可能陷入騙局裡。對此，小孟老師建議，可等水逆結束再投資。另外，多吃根莖類食物能化解危機。

(中時新聞網)