進入4月底，幸運女神降臨在不同星座身邊了！搜狐網命理專欄點名，摩羯座、天蠍座、水瓶座、雙魚座及雙子座從今日（26日）起將會迎接洶湧而來的錢財，喜鵲報喜得到吉星庇佑，使得財運勢不可擋，有望富甲一方當富翁。

▍第一名 摩羯座

摩羯座的人在4月26日之後會得到施展才華的機會，這會讓你在工作中更有激情和活力，同時獲得更突出的成績，也出現發財致富的機會；而接下來一個星期，摩羯座們會有更多的好機會展現自我，財運滾滾而來。

▍第二名 天蠍座

天蠍座的人前期財運不佳，需要負重前行，連在事業上也得不到重用，他們會為此十分苦惱，但從4月26日後，所有遇到的困難都會迎刃而解，不僅生活中會有驚喜，事業上也會有好運，從此遠離貧苦的生活，財運不斷提升，勢不可擋。

▍第三名 水瓶座

水瓶座的人在4月26日之後熬過大難，財​​神入門，將迎來運勢的巔峰期，不僅正財大發不止，橫財更會如雨下，他們有自己想要守護的東西，雖然之前拚命努力的結果不太合人心意，但在未來一個星期，水瓶座將得到吉星的祝福，抓住機會肯定會有所收穫。

▍第四名 雙魚座

雙魚座的人進入4月26日後，田宅宮剛好得「地解」、「文昌」吉星降臨，受好運影響，有望改變早前陣子整體運勢封閉，賺錢吃力的處境，等時機一來，整體運勢會回升，要是真能抓住機遇，到處都會是發財的機會，會遇到人生中的伯樂，改變生活的面貌，財富和事業將更上一層樓。

▍第五名 雙子座

雙子座的個性活潑好動，熱情如火，他們善於人際交往，身邊總會有很多朋友，只要繼續努力，就能通過貴人的引導，提升自己的價值，在職業生涯中得到好消息。從那以後，雙子座的財富就會增加，生活會變得越來越愉快。

(中時新聞網)