感情免不了分分合合，有些人為愛沉淪，分手了就一蹶不振，但也有人選擇化悲憤為力量，誓言讓舊愛高攀不起，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座分手後會越變越好，利用提升自己的方式讓舊愛後悔莫及！

摩羯座：

務實的摩羯座一旦失戀，就會全身心的投入工作當中，藉此冷卻情傷，並且深信唯有自己事業有成，坐擁名利地位，愛人就不會輕易離開，當某天舊愛看到了他的成就想回頭時，摩羯座連頭都懶得回，用行動告訴對方：是你高攀不起我。

天蠍座：

全心投入戀愛的天蠍座一旦失戀，就會化悲憤為力量，並在內心發誓要讓對方為分手的決定後悔不已，透過不斷的提升和強化自己，提高自己的各項技能，當某天舊愛看到他們容光煥發的一面時，天蠍座就會皮笑肉不笑的告訴對方：我現在的一切拜你所賜，我們後會無期。

處女座：

理性的處女座面對失戀，恢復能力相當強，他們會很快的收拾好心情，將感情的失敗化為前進的動力，嚴格要求自己，當某天遇到舊愛時，處女座會挽著更優秀的現任華麗轉身，並且暗自對著舊愛說：今天的我，你高攀不起。

(中時新聞網)