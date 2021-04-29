一名男網友28日在臉書「匿名公社」以「我的婚姻就為了我女友徹底結束」為題發文，抱怨他為了交往5年的女友，選擇與妻子離婚，沒想到女友竟然在5年內偷吃3次，對方提出分手就人間消失，到她家裡找人連門鈴還沒按，就被3個人衝出來圍毆，讓他非常難過。不過網友看完原PO發這篇取暖文反而洗臉狂酸：「現世報」、「自己先偷吃，後來被小三劈腿，真是報應啊！」。

原PO在貼文中表示，他與女友原本是同事，對方5年前到公司任職，女方到職後給他很多聊天機會，因為當時剛好遇上婚姻危機，自己越聊越走心，甚至謊稱自己已經離婚了，交往2週至1個月左右，因為受不了良心譴責，就向對方坦白還有婚姻存在的事實，想結束這段婚外情，沒想到女方一直不願放手，因為自己很愛她、覺得對不起她，就盡量陪著她。

原PO表示，後來向妻子坦承外遇，這段婚姻就這樣為了女友徹底結束，離婚後，希望與女友有個結果，但一拖又是3年，結果女友竟然選擇逃避的方式結束這段感情，今年3月31日竟然與其他男性發生性關係，4月2日就提出分手，從此人間蒸發。

原PO表示，在找不到女友的20多天裡，他真的是精神崩潰，到她家裡找人被報警是騷擾，第2次連門鈴都還沒按，就被衝出來的3個人圍毆。一想到女友這5年來已經偷吃3次，他選擇一再包容原諒，但下場卻是遭受如此無情的對待。

此貼文一看就知道是原PO的取暖文，想讓大家知道他為了女友，與妻子結束婚姻，最後卻落至遭女友劈腿、人間消失的下場。可是網友看後卻力挺前妻，紛紛留言狂酸原PO：「「很想同情你，可是你現在的痛苦，你的元配應該很能感同身受」、「報應啊，沒什麼好嘲笑，自己做的自己承擔」、「現世報」、「當初為何不老實？你就是騙，不用再辯解了」。

(中時新聞網)