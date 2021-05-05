本土疫情升溫，華航機師染疫風波越燒越烈，台股受到影響出現震盪，有網友透露自己在機師染疫案爆發前重押華航445張，沒想到馬上遇到大盤崩跌，慘賠逾182萬，引起熱議。

受本土疫情影響，台股近期獲利出現回吐，連三天收黑，跌破萬七大關，華航受到疫情拖累，上周三曾站上今年最高價22.2元，但今（5日）收在18.45元，不到一周重挫逾16%。

有名女網友在PTT論壇上透露自己在機師染疫案爆發前重押華航445張，沒想到隨即出現跌勢，讓她瞬間損失逾182萬，該名網友附上對帳單證明所言不假，並希望華航能往目標價30元挺進，「之前喊到30，打8折也有24，現在到24還有25%的肉可以吃，台灣疫情守住的話，運費繼續漲、貨機繼續飛，守不住大家一起死，也不只華航崩了。」

對此，網友紛紛留言表示，「445張羨慕噓」、「幫你Q 我買完隔天機師爆確診QQ」、「一定會回來啊 18買了好多囤貨」、「有錢真好，但外資昨日空單將近4萬口了，有點怕」、「隔離由三天變五天，成本又增加了」。

不過也有網友發現亮點，發現女網友重押華航445張，認為其資本相當雄厚，留言表示，「姐姐，我不想努力了」、「我想跟姐姐一起努力」、「姐姐好有錢」、「姊加油」、「姐，缺小鮮肉嗎？」。

華航3月合併營收104.26億元，較去年同期增加26.18％，其中客運收入5.87億元，月增0.75％，年減76.43％，貨運營收達91.86億元，年增81.35％創新高，原預期Q2運價飆漲、客運增班能有更好表現，然而突然爆發機師染疫案，後續影響有待觀察。

(中時新聞網)