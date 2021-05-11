華航、諾富特確診連環爆，引發連鎖效應，光是今（11）日，台灣就新增6例不明感染源本土個案，面對新冠肺炎疫情亮紅燈，各界紛紛展開防疫大作戰，管制各項活動出席人數。昨（10）日臉書「靠北幼稚園」有網友對此甚是不滿，表示自己收到大班孩子預訂於7月28日早上8時30分至10時的畢業典禮通知單，但校方考量國內疫情持續延燒，限定每位畢業生僅能由1位家長代表出席，讓她感到十分焦慮又深感遺憾，直呼「難道我輕忽國內疫情了嗎？難道沒有其他防疫措施可以防範嗎？」

台灣疫情亮紅燈，有幼稚園為防疫規定畢業生僅能1位家長代表出席，讓大班孩子的母親感到焦慮又深感遺憾。（圖／臉書_靠北幼稚園）

根據臉書「靠北幼稚園」該貼文內容，該網友的就讀幼稚園大班的孩子，將於7月28日上午舉行畢業典禮，但由於校方評估近來國內各地

疫情緊張，光今日就出現多起感染源不明的本土案例，像是沒有出國史、無關華航案的新北市五股獅子會前會長染疫，以及宜蘭羅東某遊藝場一名員工確診，家人、同事共5人群聚感染，種種都提醒全台民眾千萬別掉以輕心，因此限定每位畢業生當日僅能由1位家長代表出席。

只是天下父母心，原PO媽媽一看到通知單，還是忍不住在聯絡簿留言，向老師表達僅能一位家長參加的遺憾心情，老師得知後也第一時間回電，像原PO進一步說明，盼家長體諒，還提到「去年沒有畢業典禮的小朋友不是更遺憾嗎？」此番話語，讓本來就難過缺席孩子成長過程重要畢典的原PO聽了更不滿，直呼自己沒被安慰到，反而「更刺傷我！」

於是她氣憤發文，疾呼「難道小孩是只要爸爸或媽媽就能成長嗎？」「我覺得時空背景狀況不太一樣，去年國內疫情嚴峻，反觀現在⋯」

認為學校雖然打著防疫需求，但還一直拿去年比較，只讓一位家長參加實在說不過去。不僅如此，原PO還提到自己也曾向園長溝通，對方回覆「商借不到場地，所以在自己小小園區舉辦」，這一點同樣令她質疑「難道所在地區完全沒有場地可以租借嗎？」暗指學校沒有考慮到家長心情，但話鋒一轉也不忘反思「難道我輕忽國內疫情了嗎？難道沒有其他防疫措施可以防範嗎？」

此文一出，許多家長都看了心有戚戚焉，但不少人都覺得疫情不能開玩笑，健康比什麼都重要，因此對原PO好言相勸，表示「我甚至不辦都沒關系，想到疫情擴散的下場只會會更難過而已。其中一人不能參加確實可惜，但還能辦真的就很感激了」、「全家健康的生活著有什麼遺憾的！還是全家一起染疫被隔離比較沒有遺憾」、「我覺得很合理啊！不然妳認為有什麼更好的措施？」另外還有去年畢業生的家長出面，吐露過來人的心聲，感嘆地說「沒有什麼好傷心的啊！我兒子去年就因為疫情，所以人生第一個畢業典禮也是取消啊」、「你們還有家長可以代表參加算不錯了，我們去年是家長全都不能參加」、「我女兒就是去年畢業，學校沒有開放家長參加」，希望原PO轉念，以大局為重，對台灣疫情好過多國情勢而感到知足。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)