雙北本土疫情大爆炸，國三與高三今日起全面停課，其他年級的家長人心惶惶，今日各校學生到班率超級低，根據統計，光是國小與國中就有6200多名學生沒到校，加上幼兒園數字恐怕破萬，還有都會區學校一早家長載著孩子到校，不是要上學，而是進教室把上學課本、文具都打包帶走，打算長期請假在家隔離抗戰。

新北市教育局統計，截至今日上午10時，新北市國小未出席人數5499人、國中未出席人數898人，共6200人，加上尚未統計的幼兒園請假人數推估破萬，請假創下歷年新高。

「有史以來請假人數最多的一次。」板橋國小校長林義祥則說，確切請假人數尚未統計，但不得不說今天真的多了很多，他早上站在校門擔任導護指揮上學秩序，發現很多家長開車或騎車載著孩子到校，並非要上學，而是要進教室收東西，應該是打算請假在家防疫自學。

新莊區最大的光華國小校長洪中明坦言，根據截至上午9時的統計，目前已有90多位學生家長陸續致電請假，分散在1到6各個年級，由於新北市教育局有規畫「防疫假」，不會列入出缺勤計算。

據了解，年級愈低、請假比例愈高，包括永和區網溪國小附設幼兒園、板橋幼兒園今都有超過一半幼生請假在家未到班。

(中時 )